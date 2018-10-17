СК возбудил дело после опрокидывания лодки в Якутии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания лодки в Якутии, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 238 УК).

По версии следствия, вечером 16 октября в Томпонском районе Якутии один из жителей оказывал услуги по перевозке восьми пассажиров по реке Алдан на маломерном судне «Вельбот-45М».

«На значительном удалении от берега лодка опрокинулась, все находившиеся на её борту упали в воду. В результате данного происшествия три пассажира погибли. Поиски ещё одного пассажира продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Якутии несколько человек погибли при опрокидывании лодки.

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