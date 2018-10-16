В Краснодаре обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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В Прикубанском округе Краснодара обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
В Краснодаре обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
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В правоохранительные органы обратился местный житель. Он рассказал, что нашёл предмет, похожий на боеприпас, в районе садоводческого товарищества.

На место приехали специалисты. Они установили, что это учебно-практическая авиабомба времён войны. Боеприпас увезли на безопасное расстояние от жилой зоны и уничтожили.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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