В Кургане будут судить хакера, от действий которого пострадали в ряде регионов России

В Кургане будут судить 21-летнего хакера, от действий которого пострадали в Челябинской, Орловской, Ярославской областях и в Республике Алтай. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

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По имеющимся данным, обвиняемый зарабатывал при помощи генерации биткоинов. Его незаконную деятельность выявили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области. Уголовное дело расследовали в следственном подразделении управления ФСБ России по Курганской области. Материалы переданы в Курганской городской суд. Хакеру грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённое из корыстной заинтересованности». Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что подростка заподозрили во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии.