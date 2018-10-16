В Кургане будут судить хакера, от действий которого пострадали в ряде регионов России
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По имеющимся данным, обвиняемый зарабатывал при помощи генерации биткоинов. Его незаконную деятельность выявили сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области.
Уголовное дело расследовали в следственном подразделении управления ФСБ России по Курганской области. Материалы переданы в Курганской городской суд.
Хакеру грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённое из корыстной заинтересованности».
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что подростка заподозрили во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии.