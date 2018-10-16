В Роспотребнадзоре заявили о высоком уровне кишечных инфекций у детей в Кирове

За неделю в Кировской области 147 человек обратились за медицинской помощью из-за острых кишечных инфекций, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«В Кирове зарегистрировано 95 случаев острых кишечных инфекций. Среди заболевших преобладают дети — 61% пациентов», — рассказали специалисты.

По их словам, при передаче инфекции преобладает пищевой путь, а высокий уровень заболеваемости среди детей свидетельствует о плохом подходе к вопросу личной гигиены.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области начали проверку из-за госпитализации восьмерых гимназистов с кишечной инфекцией.