В ХМАО вынесли приговор по делу о похищении бизнесмена

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Сургутский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Азербайджана, обвинявшегося в организации похищения местного бизнесмена Барата Акберова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В ХМАО вынесли приговор по делу о похищении бизнесмена
  • Gettyimages.ru

Преступление было совершено в 2015 году. Во время похищения Акберов умер из-за болезни сердца. Преступники положили тело в кювет и скрылись.

Организатор похищения приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении ещё одного фигуранта ранее был вынесен обвинительный приговор, двое других в розыске.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске перед судом предстанет банда, обвиняемая в похищении детей-сирот.

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