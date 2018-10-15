В ХМАО вынесли приговор по делу о похищении бизнесмена

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Азербайджана, обвинявшегося в организации похищения местного бизнесмена Барата Акберова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Преступление было совершено в 2015 году. Во время похищения Акберов умер из-за болезни сердца. Преступники положили тело в кювет и скрылись.

Организатор похищения приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении ещё одного фигуранта ранее был вынесен обвинительный приговор, двое других в розыске.

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