В ХМАО вынесли приговор по делу о похищении бизнесмена
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Преступление было совершено в 2015 году. Во время похищения Акберов умер из-за болезни сердца. Преступники положили тело в кювет и скрылись.
Организатор похищения приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В отношении ещё одного фигуранта ранее был вынесен обвинительный приговор, двое других в розыске.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске перед судом предстанет банда, обвиняемая в похищении детей-сирот.