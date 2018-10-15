Представители Минобороны России проведут инспекцию полигонов в Хорватии и Ирландии
«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному информированию», — указывается в тексте.
Отмечается, что представители военного ведомства проинспектируют в Хорватии район площадью около 16 тыс. квадратных метров, а в Ирландии - 15 тыс. квадратных метров.
Также они посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о военной деятельности, которая проводится в этих районах, и информацию о находящихся там формированиях и воинских частях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения российской армии направлены исключительно на оборону территории страны.