Представители Минобороны России проведут инспекцию полигонов в Хорватии и Ирландии

Представители Минобороны России с 15 по 18 октября проведут инспекцию полигонов в Хорватии и Ирландии, сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному информированию», — указывается в тексте.

Отмечается, что представители военного ведомства проинспектируют в Хорватии район площадью около 16 тыс. квадратных метров, а в Ирландии - 15 тыс. квадратных метров.

Также они посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о военной деятельности, которая проводится в этих районах, и информацию о находящихся там формированиях и воинских частях.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения российской армии направлены исключительно на оборону территории страны.