В МЧС сообщили о пожаре в складских помещениях в Краснодаре

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Складские помещения горят в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 01:50 происходит горение одного склада по всей площади и частичное загорание второго склада на общей площади 2500 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, пожару присвоен высокий ранг сложности.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 1 тыс. квадратных метров произошёл на складе в центре Красноярска.

Также «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области эвакуировали 40 человек из-за пожара в жилом доме.

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