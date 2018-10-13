В МЧС сообщили о пожаре в складских помещениях в Краснодаре
«По состоянию на 01:50 происходит горение одного склада по всей площади и частичное загорание второго склада на общей площади 2500 квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, пожару присвоен высокий ранг сложности.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар площадью 1 тыс. квадратных метров произошёл на складе в центре Красноярска.
Также «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области эвакуировали 40 человек из-за пожара в жилом доме.