Лавров: Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом

Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в расширении культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми. Выполнению этой задачи содействует принятое в декабре прошлого года – в ходе визита президента России Владимира Путина в Каир – решение о возобновлении прямого авиасообщения между столицами двух государств», — говорится в статье министра в египетской газете Al Ahram.

По словам Лаврова, необходимо продолжать прилагать совместные усилия, нацеленные на повышение безопасности граждан двух стран стран, в том числе на воздушном транспорте.

В апреле сообщалось, что в Каир прибыл первый с ноября 2015 года регулярный рейс из России.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала возобновление полётов в Каир.