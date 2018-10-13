Лавров: Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом

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Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в расширении культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми. Выполнению этой задачи содействует принятое в декабре прошлого года – в ходе визита президента России Владимира Путина в Каир – решение о возобновлении прямого авиасообщения между столицами двух государств», — говорится в статье министра в египетской газете Al Ahram.

По словам Лаврова, необходимо продолжать прилагать совместные усилия, нацеленные на повышение безопасности граждан двух стран стран, в том числе на воздушном транспорте. 

В апреле сообщалось, что в Каир прибыл первый с ноября 2015 года регулярный рейс из России.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала возобновление полётов в Каир.

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