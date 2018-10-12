Генпрокуратура оспорила в Верховном суде приговор священнику Грозовскому
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, кассационное представление подал заместитель генерального прокурора Леонид Киржинек.
Ранее прокурор просил сократить Грозовскому срок наказания, но апелляция с ним не согласилась.
17 января суд приговорил священника и бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского к 14 годам лишения свободы.
Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх девочек.