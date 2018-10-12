Генпрокуратура оспорила в Верховном суде приговор священнику Грозовскому

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Генеральная прокуратура России оспорила в Верховном суде приговор отстранённому от служения священнику Глебу Грозовскому, который был осуждён на 14 лет колонии за педофилию.
Генпрокуратура оспорила в Верховном суде приговор священнику Грозовскому
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, кассационное представление подал заместитель генерального прокурора Леонид Киржинек.

Ранее прокурор просил сократить Грозовскому срок наказания, но апелляция с ним не согласилась. 

17 января суд приговорил священника и бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского к 14 годам лишения свободы.

Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх девочек.

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