Эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в регионах России
- © Алексей Панов
- РИА Новости
Отмечается, что наиболее высокие показатели платы за съём однокомнатной квартиры зафиксированы в Москве (32,9 тыс. рублей в месяц), Петербурге (21,8 тыс.) и Сочи (21,9 тыс.).
Наиболее низкие — в Магнитогорске (6,6 тыс.), Чебоксарах (6,95 тыс.) и Курске (7 тыс. рублей).
В сентябре сообщалось, что Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке.
Генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.