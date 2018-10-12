Эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в регионах России

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Эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в российских регионах. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на исследование, проведённое порталом «Мир квартир».
Эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в регионах России
  • © Алексей Панов
  • РИА Новости

Отмечается, что наиболее высокие показатели платы за съём однокомнатной квартиры зафиксированы в Москве (32,9 тыс. рублей в месяц), Петербурге (21,8 тыс.) и Сочи (21,9 тыс.).

Наиболее низкие — в Магнитогорске (6,6 тыс.), Чебоксарах (6,95 тыс.) и Курске (7 тыс. рублей).

В сентябре сообщалось, что Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке.

Генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.

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