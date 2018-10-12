Из Петропавловской крепости украли маску льва

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Из залов Государева бастиона Петропавловской крепости, где проходит выставка «Музей архитектурной керамики», пропал экспонат, являющийся деталью декоративного карниза.
Из Петропавловской крепости украли маску льва
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что с соответствующим заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратилась одна из сотрудниц музея.

По её словам, о пропаже стало известно вечером в четверг, 11 октября.

В августе сообщалось, что неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который проживал в музее-театре «Булгаковский дом» в Москве.

Впоследствии кота удалось найти.

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