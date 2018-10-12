Из Петропавловской крепости украли маску льва

Из залов Государева бастиона Петропавловской крепости, где проходит выставка «Музей архитектурной керамики», пропал экспонат, являющийся деталью декоративного карниза.

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что с соответствующим заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратилась одна из сотрудниц музея.

По её словам, о пропаже стало известно вечером в четверг, 11 октября.

В августе сообщалось, что неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который проживал в музее-театре «Булгаковский дом» в Москве.

Впоследствии кота удалось найти.