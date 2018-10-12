Из Петропавловской крепости украли маску льва
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на полицию.
Отмечается, что с соответствующим заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратилась одна из сотрудниц музея.
По её словам, о пропаже стало известно вечером в четверг, 11 октября.
В августе сообщалось, что неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который проживал в музее-театре «Булгаковский дом» в Москве.
Впоследствии кота удалось найти.