Путин поручил проработать вопрос создания технопарка на острове Русский

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса, а также создании на острове технопарка.
Путин поручил проработать вопрос создания технопарка на острове Русский
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса с целью формирования комфортной среды для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, беспилотного и морского транспорта, экологии и других», — говорится в сообщении.

Правительству также поручается проработать вопрос о создании на острове центра цифрового развития по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки «больших данных» и информационной безопасности.

Ранее Путин одобрил создание на Русском специального административного района, в котором смогут зарегистрироваться зарубежные компании.

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