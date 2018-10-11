В Сочи начали проверку после падения ребёнка в колодец ливневой канализации

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В Сочи организовали проверку после падения восьмилетнего ребёнка в колодец ливневой канализации на территории школы, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Сочи начали проверку после падения ребёнка в колодец ливневой канализации
  • РИА Новости

Пострадавшему мальчику назначено амбулаторное лечение.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В настоящее время люк закрыли, его крышка повторно укреплена, передаёт телеканал «360».

«Земельный участок, на котором расположен люк, относится к дорожной развязке «Стадион». Сам колодец является частью ливневой канализации для отвода дождевых вод с развязки. Её обслуживают специалисты Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления», — заявили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что хозяину гостиницы в Сочи, по собственной инициативе переделавшему перед зданием ливневую канаву, в которой погиб семилетний мальчик, предъявлено обвинение в гибели ребёнка.

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