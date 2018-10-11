В Сочи начали проверку после падения ребёнка в колодец ливневой канализации
- РИА Новости
Пострадавшему мальчику назначено амбулаторное лечение.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
В настоящее время люк закрыли, его крышка повторно укреплена, передаёт телеканал «360».
«Земельный участок, на котором расположен люк, относится к дорожной развязке «Стадион». Сам колодец является частью ливневой канализации для отвода дождевых вод с развязки. Её обслуживают специалисты Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления», — заявили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что хозяину гостиницы в Сочи, по собственной инициативе переделавшему перед зданием ливневую канаву, в которой погиб семилетний мальчик, предъявлено обвинение в гибели ребёнка.