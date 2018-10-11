В Чечне оценили поведение бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве

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Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в беседе с НСН оценил поведение молодого человека, бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве.
В Чечне оценили поведение бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве
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«Это не мелкий инцидент, вот в чём дело. Это вопрос менталитета. Для кого-то это малозаметный, почти ставший обычным поступок. В обывательском плане это рядовое хулиганство. Но для чеченского народа это страшный удар», — сказал Умаров.

По его мнению, реакция на такие инциденты должна быть жёсткой, но не чрезмерной.

Он также выразил надежду, что случившееся послужит молодому человеку уроком на всю жизнь.

Ранее житель Чечни, бросивший в пассажира общественного транспорта алюминиевую банку, принёс извинения за свой поступок.

Видеозапись с извинениями опубликовало ФАН. На ней мужчина признаётся, что на распространённых в интернете кадрах действительно запечатлён он.

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