Российские и армянские военные уничтожили условного противника в горах
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
«По замыслу учения, боевое противостояние происходит между войсками «южных» и «северных», — сказал он.
В рамках учений экипажи авиации и артиллерийские подразделения ЮВО оказывали поддержку мотострелковым и танковым подразделениям.
При этом расчёты беспилотников военной базы ЮВО осуществляли разведку местности и видеофиксацию поражения мишеней, которые имитировали условного противника на полигоне.
Ранее kp.ru сообщало, что в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии.