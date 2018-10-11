Российские и армянские военные уничтожили условного противника в горах

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Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения России, дислоцированного в Армении, совместно с подразделениями армянских вооружённых сил уничтожила условного противника в горах в ходе учений.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«По замыслу учения, боевое противостояние происходит между войсками «южных» и «северных», — сказал он.

В рамках учений экипажи авиации и артиллерийские подразделения ЮВО оказывали поддержку мотострелковым и танковым подразделениям.

При этом расчёты беспилотников военной базы ЮВО осуществляли разведку местности и видеофиксацию поражения мишеней, которые имитировали условного противника на полигоне.

Ранее kp.ru сообщало, что в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии.

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