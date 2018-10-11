Из Южной Кореи в Россию вернулись два моряка с задержанного судна 

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Два моряка с российского судна «Палладий», задержанного в Южной Корее из-за попытки покинуть страну без разрешения, вернулись в Россию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

«Вчера вечером во Владивосток прилетели два члена экипажа — второй помощник и моторист, сегодня придут к нам в профсоюз», — сказал он.

Суханов добавил, что остальные члены экипажа находятся на борту. Он отметил, что четверо моряков ждут суда.

Также в профсоюзе отметили, что на судне есть продукты и топливо.

Ранее стало известно, что моряки с российского судна «Палладий», которое находится в Пусане, не могут вернуться домой.

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