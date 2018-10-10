Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Оренбургской области
- РИА Новости
По прогнозу регионального Гидрометцентра, в ближайшие сутки, 11 октября, местами ожидается усиление ветра до 15—20 м/с.
Областное ГУ МЧС России предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях и рекомендует гражданам соблюдать меры личной безопасности.
Ухудшение погоды ожидается и в Ижевске. Там порывы юго-западного ветра могут достигать 15—18 м/с, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городских властей.
Ранее синоптики предупредили об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.