Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 11 октября

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Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов в четверг, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 11 октября
  • РИА Новости

Отмечается, что церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших в Россию послов, в том числе у Карлоса Рафаэля Фариа Тортосы (Венесуэла), Витезслава Пивоньки (Чехия), Фернандо Вальдеррама Парехи (Испания).

Ранее стало известно, что новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич прибыл в Минск, где вручил верительную грамоту президенту страны Александру Лукашенко.

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