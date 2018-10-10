Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 11 октября

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов в четверг, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших в Россию послов, в том числе у Карлоса Рафаэля Фариа Тортосы (Венесуэла), Витезслава Пивоньки (Чехия), Фернандо Вальдеррама Парехи (Испания).

Ранее стало известно, что новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич прибыл в Минск, где вручил верительную грамоту президенту страны Александру Лукашенко.