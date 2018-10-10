В России продлят на две недели переход на цифровое телевидение

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью газете «Известия» заявил, что в России продлён до середины января процесс перехода от аналогового на цифровое телевидение.

Как отмечает издание, в России в начале 2019 года сократят аналоговое телевещание, оно будет заменено цифровым телевидением. В связи с этим гражданам нужно приобрести специальные приёмники или приставки.

«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приёмники, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14–15 января», — заявил Волин.

Он добавил, что у россиян до отключения аналогового телевидения есть время для приобретения необходимого оборудования.

«Самая дешёвая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700–800 рублей», — сказал Волин.

По его словам, недавнее исследование показало, что вне цифрового телевидения на сегодняшний день живут менее 10% граждан.

В сентябре сообщалось, что на Украине оштрафовали провайдера за ретрансляцию российского телеканала.