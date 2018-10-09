Эксперт прокомментировал возможность появления электронных паспортов в России

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что в правительстве России обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.

Как отметил эксперт, создание электронного аналога паспорта предполагает наличие соответствующей материальной инфраструктуры.

«Просто для того, чтобы считывать информацию, необходимо специальное устройство. Соответственно, если Россия к 2025 году сумеет развернуть нужную инфраструктуру, то подобный переход пройдёт в нашей стране безболезненно», — сказал Журавлёв.

Ранее помощник заместителя секретаря Общественной палаты России Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал информацию о возможной постепенной замене бумажных паспортов на электронные.