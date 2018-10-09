Эксперт прокомментировал возможность появления электронных паспортов в России

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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что в правительстве России обсуждается возможность постепенной замены бумажных паспортов на электронные.
Эксперт прокомментировал возможность появления электронных паспортов в России
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, создание электронного аналога паспорта предполагает наличие соответствующей материальной инфраструктуры.

«Просто для того, чтобы считывать информацию, необходимо специальное устройство. Соответственно, если Россия к 2025 году сумеет развернуть нужную инфраструктуру, то подобный переход пройдёт в нашей стране безболезненно», — сказал Журавлёв.

Ранее помощник заместителя секретаря Общественной палаты России Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал информацию о возможной постепенной замене бумажных паспортов на электронные.

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