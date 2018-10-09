Эксперт прокомментировал возможность появления электронных паспортов в России
- РИА Новости
Как отметил эксперт, создание электронного аналога паспорта предполагает наличие соответствующей материальной инфраструктуры.
«Просто для того, чтобы считывать информацию, необходимо специальное устройство. Соответственно, если Россия к 2025 году сумеет развернуть нужную инфраструктуру, то подобный переход пройдёт в нашей стране безболезненно», — сказал Журавлёв.
Ранее помощник заместителя секретаря Общественной палаты России Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал информацию о возможной постепенной замене бумажных паспортов на электронные.