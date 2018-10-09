Эксперт оценил увеличение турпотока в Крым в 2018 году

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Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.
Эксперт оценил увеличение турпотока в Крым в 2018 году
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

По его словам, это связано с вводом в строй Крымского моста и в целом с развитием инфраструктуры региона.

«Многие приезжали не только отдохнуть, но и посмотреть, можно ли в Крыму жить и вести бизнес», — отметил эксперт.

Как считает Джаралла, можно сказать, что Россия открыла для себя полуостров с новой стороны.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что регион достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был зафиксирован в 2012 году — 6,1 млн человек.

Также в Госдуме прокомментировали увеличение турпотока в Крым в 2018 году.

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