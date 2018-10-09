Эксперт оценил увеличение турпотока в Крым в 2018 году
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- РИА Новости
По его словам, это связано с вводом в строй Крымского моста и в целом с развитием инфраструктуры региона.
«Многие приезжали не только отдохнуть, но и посмотреть, можно ли в Крыму жить и вести бизнес», — отметил эксперт.
Как считает Джаралла, можно сказать, что Россия открыла для себя полуостров с новой стороны.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что регион достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был зафиксирован в 2012 году — 6,1 млн человек.
Также в Госдуме прокомментировали увеличение турпотока в Крым в 2018 году.