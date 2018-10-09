В Госдуме прокомментировали увеличение турпотока в Крым в 2018 году

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT рекордное увеличение в 2018 году числа туристов, выбравших для отдыха Крымский полуостров.
В Госдуме прокомментировали увеличение турпотока в Крым в 2018 году
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«Крымский мост стал неким маяком, на яркий свет которого автотуристы отправились в Крым. По мосту с начала года проехало в обе стороны более 2,4 млн. транспортных средств, в т. ч. около 29 тыс. автобусов. Также большую роль сыграло открытие нового аэровокзального комплекса Симферополь. Отдельными российскими туроператорами разработаны дополнительные пакетные туры в Крым на весь год, в том числе за счёт собственных полётных программ, которые являются востребованными и конкурентоспособными в своём ценовом сегменте», — сказал депутат.

Бальбек также рассказал, на что планируется потратить средства, полученные от турпотока.

«Сегодня Крым нуждается в серьёзных вливаниях в инфраструктуру, поэтому и средства планируют вкладывать в благоустройство и модернизацию парковых зон, набережных, реконструкцию и ликвидацию дефицита номерного фонда», — заключил он.

Ранее сообщалось, что число туристов в Крыму за 2018 год побило рекорд постсоветского периода.

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