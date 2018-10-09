Пролетевший под мостом в Петербурге пилот вертолёта оштрафован на 150 тысяч рублей

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 150 тыс. рублей Евгения Кузовлева, который в августе пролетел на вертолёте под опорой моста Западного скоростного диаметра, уголовное дело в отношении него прекращено.
Пролетевший под мостом в Петербурге пилот вертолёта оштрафован на 150 тысяч рублей
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Евгения Кузовлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК России… Суд назначил штраф в размере 150 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

10 августа мужчина, несмотря на отсутствие разрешения на вылет, сел за штурвал своего вертолёта и пролетел под опорой моста в Санкт-Петербурге.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пролёта под опорой моста

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