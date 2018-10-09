Войска ЮВО применили в Абхазии средства связи нового поколения

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) применили в горах Абхазии средства связи нового поколения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

«Личный состав российской военной базы ЮВО в Абхазии завершил проведение трёхнедельного полевого выхода, в ходе которого закрепил навыки применения средств связи нового поколения в горах», — заявил Астафьев.

Он отметил, что в ходе учений военнослужащие отработали оперативное развёртывание полевых подвижных пунктов управления и узлов связи и провели тренировки по связи в различных диапазонах частот на расстояниях до 500 километров на полигоне Цабал.

Астафьев подчеркнул, что работа проводилась в условиях радиопомехах условного противника.

По его словам, военнослужащим за время учений было выполнено более 200 нормативов по развёртыванию машин и комплексов связи.

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешно отразили ракетную атаку условного противника, а также в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу.