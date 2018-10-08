В Свердловской области отменили противопожарные режимы

В Свердловской области отменены противопожарные режимы, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Департамент лесного хозяйства.

Лесных пожаров за прошедшую неделю не зафиксировано.

С начала пожароопасного сезона ликвидировали 475 лесных пожаров. Их общая площадь составила 6101 га.

«Перехода лесных пожаров на населённые пункты не допущено. Силами наземной и воздушной лесной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов 83% пожаров тушили в течение суток», — заявил директор департамента Олег Сандаков.

Вскоре Уральская база авиационной охраны лесов подготовит приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с 1 октября отменили особый противопожарный режим, действовавший с 1 мая.