В аэропорту Жуковский столкнулись два самолёта
- РИА Новости
«По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта Жуковский при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании «Икар» соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании «Уральские авиалинии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента у самолёта «Уральских авиалиний» повреждён левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.
В настоящее время по данному факту организована проверка.
В сентябре следователи организовали проверку после инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где самолёт зацепил крылом пожарную машину. В результате самолёт и автомобиль получили незначительные повреждения.
В августе два самолёта столкнулись в международном аэропорту Стамбула.