В аэропорту Жуковский столкнулись два самолёта

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолёта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта Жуковский при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании «Икар» соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании «Уральские авиалинии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента у самолёта «Уральских авиалиний» повреждён левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.

В настоящее время по данному факту организована проверка.

В сентябре следователи организовали проверку после инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где самолёт зацепил крылом пожарную машину. В результате самолёт и автомобиль получили незначительные повреждения.

В августе два самолёта столкнулись в международном аэропорту Стамбула.