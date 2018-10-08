В аэропорту Жуковский столкнулись два самолёта

Короткая ссылка
В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолёта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
В аэропорту Жуковский столкнулись два самолёта
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта Жуковский при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании «Икар» соприкоснулось с воздушным судном авиакомпании «Уральские авиалинии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента у самолёта «Уральских авиалиний» повреждён левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.

В настоящее время по данному факту организована проверка.

В сентябре следователи организовали проверку после инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где самолёт зацепил крылом пожарную машину. В результате самолёт и автомобиль получили незначительные повреждения.

В августе два самолёта столкнулись в международном аэропорту Стамбула

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить