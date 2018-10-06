В Киргизии летчики ЦВО уничтожили колонну условного противника

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Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники условного противника на полигоне Эдельвейс в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«По легенде лётно-тактических учений, в ходе разведки в горах была выявлена колонна легкобронированной техники условного противника. Получив данные об условном противнике, звено штурмовиков Су-25 СМ «Грач» нанесли ракетно-штурмовой удар по позициям «противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательно разгромили вражескую технику два вертолёта Ми-8, которые добили колонну условного противника неуправляемыми авиационными ракетами.

Ранее сообщалось, что Российские военнослужащие впервые перебросили ракетные комплексы «Искандер-М» с Урала в Киргизию с целью участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ.

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