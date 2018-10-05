В ВВО провели внезапные проверки антитеррористических подразделений

В Восточном военном округе (ВВО) в соединениях и воинских частях прошли внезапные комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Проверки прошли в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, а также Амурской, Сахалинской областях и ЕАО. «Группы условно нападавших использовали современные технические средства дистанционного наблюдения и доставки муляжей гранат», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что использовались квадрокоптеры и муляжи радиоуправляемых фугасов. Также военные отработали вывод техники и подразделений усиления в заданные районы. Ранее kp.ru сообщал, что в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии.