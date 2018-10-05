В ВВО провели внезапные проверки антитеррористических подразделений
Проверки прошли в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, а также Амурской, Сахалинской областях и ЕАО.
«Группы условно нападавших использовали современные технические средства дистанционного наблюдения и доставки муляжей гранат», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что использовались квадрокоптеры и муляжи радиоуправляемых фугасов.
Также военные отработали вывод техники и подразделений усиления в заданные районы.
Ранее kp.ru сообщал, что в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии.