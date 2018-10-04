Шойгу рассказал о подаренных Лаврову и Набиуллиной рисунках
Об этом он сказал в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».
«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — сказал он.
По словам Шойгу, он начал рисовать ещё в детстве, когда был в полевых лагерях экспедиций. Он отметил, что «у человека есть и внутренняя жизнь».
«И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живёшь», — заключил министр.
Также Шойгу предложил создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр.