Шойгу рассказал о подаренных Лаврову и Набиуллиной рисунках

Короткая ссылка
Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, что рисует в свободное время и дарит свои работы главе российского МИД Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Об этом он сказал в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — сказал он.

По словам Шойгу, он начал рисовать ещё в детстве, когда был в полевых лагерях экспедиций. Он отметил, что «у человека есть и внутренняя жизнь».

«И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живёшь», — заключил министр.

Также Шойгу предложил создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить