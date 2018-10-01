Число желающих сдать нормы ГТО в России выросло на 14%
- РИА Новости
В январе — сентябре 2018 года в выполнении таких нормативов приняли участие 1,4 млн человек. За аналогичный период 2017-го число участников составило 1,2 млн.
Как отметили в ведомстве, результаты тестирования этого года ещё не проанализированы, данные о том, кто успешно прошёл испытания и получил знаки отличия ГТО, станут известны ближе к ноябрю.
Ранее сообщалось об осеннем фестивале ГТО в Москве.
Также НСН сообщала о фестивале ГТО в Курске.