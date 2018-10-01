Число желающих сдать нормы ГТО в России выросло на 14%

Количество желающих сдать нормы ГТО увеличилось на 14%, сообщает m24 со ссылкой на Министерство спорта России.

В январе — сентябре 2018 года в выполнении таких нормативов приняли участие 1,4 млн человек. За аналогичный период 2017-го число участников составило 1,2 млн.

Как отметили в ведомстве, результаты тестирования этого года ещё не проанализированы, данные о том, кто успешно прошёл испытания и получил знаки отличия ГТО, станут известны ближе к ноябрю.

Ранее сообщалось об осеннем фестивале ГТО в Москве.

Также НСН сообщала о фестивале ГТО в Курске.