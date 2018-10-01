Орешкин: проект стратегии пространственного развития России примут в течение месяца

Короткая ссылка
Проект стратегии пространственного развития России до 2025 года намерены принять в течение месяца.
Орешкин: проект стратегии пространственного развития России примут в течение месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Документ находится сейчас в завершающей стадии. В течение одного месяца правительство планирует его принять», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, вопрос экономических специализаций был подробно отработан с регионами, отклонений ни с кем нет.

«Но это механизмы, которые только начинают выстраиваться. После принятия стратегии мы начнём их отрабатывать в режиме реального времени и практического действия», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило разделить территорию России на 14 макрорегионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить