Орешкин: проект стратегии пространственного развития России примут в течение месяца

Проект стратегии пространственного развития России до 2025 года намерены принять в течение месяца.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Документ находится сейчас в завершающей стадии. В течение одного месяца правительство планирует его принять», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, вопрос экономических специализаций был подробно отработан с регионами, отклонений ни с кем нет.

«Но это механизмы, которые только начинают выстраиваться. После принятия стратегии мы начнём их отрабатывать в режиме реального времени и практического действия», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило разделить территорию России на 14 макрорегионов.