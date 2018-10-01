Орешкин: проект стратегии пространственного развития России примут в течение месяца
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Документ находится сейчас в завершающей стадии. В течение одного месяца правительство планирует его принять», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, вопрос экономических специализаций был подробно отработан с регионами, отклонений ни с кем нет.
«Но это механизмы, которые только начинают выстраиваться. После принятия стратегии мы начнём их отрабатывать в режиме реального времени и практического действия», — уточнил министр.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило разделить территорию России на 14 макрорегионов.