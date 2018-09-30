Генпрокуратура запустит новостной сервис для общения с аудиторией

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Генеральная прокуратура России запускает новый сетевой сервис «Эфир» для трансляции новостей и общения с аудиторией в прямом эфире, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Генпрокуратура запустит новостной сервис для общения с аудиторией
  • РИА Новости

«С одной стороны, мы предлагаем для просмотра в удобное для аудитории время собственный эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара, с другой — транслируем актуальные новости и аналитику от органов в прямом эфире и, самое главное, отвечаем на вопросы в интерактивном чате и на звонки зрителей», — рассказал он «Российской газете».

По словам Куренного, на канале будет 18 рубрик, а новый сервис позволит решать вопросы, связанные с нарушением прав граждан, в интерактивном режиме.

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