Генпрокуратура запустит новостной сервис для общения с аудиторией

Генеральная прокуратура России запускает новый сетевой сервис «Эфир» для трансляции новостей и общения с аудиторией в прямом эфире, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«С одной стороны, мы предлагаем для просмотра в удобное для аудитории время собственный эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара, с другой — транслируем актуальные новости и аналитику от органов в прямом эфире и, самое главное, отвечаем на вопросы в интерактивном чате и на звонки зрителей», — рассказал он «Российской газете».

По словам Куренного, на канале будет 18 рубрик, а новый сервис позволит решать вопросы, связанные с нарушением прав граждан, в интерактивном режиме.

Ранее интернет-омбудсмен оценил идею создания в России министерства виртуальной реальности.