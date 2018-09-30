СМИ сообщили о планах серийного производства сверхзвуковых пассажирских самолётов в России

Короткая ссылка
Директор Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Кирилл Сыпало заявил, что в России после 2030 года начнётся серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолётов, сообщает газета «Известия».

«По нашим ощущениям нам потребуется два-три года, чтобы получить демонстратор технологий, а также ещё 10–15 лет для получения серийной машины, позволяющей осуществлять перевозки по просторам нашей родины», — добавил Сыпало.

Он отметил, что научный центр проводит работу по сверхзвуковой тематике как в рамках международных консорциумов, так и сотрудничества с Минпромторгом.

Сыпало уточнил, что сейчас российские специалисты пытаются разрешить вопрос о том, как сделать технику экономичной и безопасной одновременно.

Ранее сообщалось, что представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию нового российского самолёта наблюдения Ту-2140Н.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить