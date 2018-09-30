СМИ сообщили о планах серийного производства сверхзвуковых пассажирских самолётов в России

Директор Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Кирилл Сыпало заявил, что в России после 2030 года начнётся серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолётов, сообщает газета «Известия».

«По нашим ощущениям нам потребуется два-три года, чтобы получить демонстратор технологий, а также ещё 10–15 лет для получения серийной машины, позволяющей осуществлять перевозки по просторам нашей родины», — добавил Сыпало.

Он отметил, что научный центр проводит работу по сверхзвуковой тематике как в рамках международных консорциумов, так и сотрудничества с Минпромторгом.

Сыпало уточнил, что сейчас российские специалисты пытаются разрешить вопрос о том, как сделать технику экономичной и безопасной одновременно.

Ранее сообщалось, что представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию нового российского самолёта наблюдения Ту-2140Н.