В Петербурге закрылась англо-американская школа при генконсульстве США
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городской комитет по внешним связям.
«Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением генерального консульства США в Санкт-Петербурге. После закрытия данного консульского учреждения...юридические основания для функционирования школы отсутствуют», — пояснили в комитете.
В Американской торговой палате в России выразили обеспокоенность в связи с закрытием учебного заведения. Как отмечается, в школе учились 140 детей представителей 11 дипломатических миссий и 15 международных бизнес-организаций.
1 апреля стало известно, что американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге.
29 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели. Кроме того, Москва отзывает согласие на работу генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге.