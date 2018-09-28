В Петербурге закрылась англо-американская школа при генконсульстве США

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Власти Петербурга не продлили договор аренды с англо-американской школой, которая была структурным подразделением ранее закрытого генконсульства Соединённых Штатов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городской комитет по внешним связям.

«Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением генерального консульства США в Санкт-Петербурге. После закрытия данного консульского учреждения...юридические основания для функционирования школы отсутствуют», — пояснили в комитете.

В Американской торговой палате в России выразили обеспокоенность в связи с закрытием учебного заведения. Как отмечается, в школе учились 140 детей представителей 11 дипломатических миссий и 15 международных бизнес-организаций. 

1 апреля стало известно, что американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге.

29 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели. Кроме того, Москва отзывает согласие на работу генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге.

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