В АТОР прокомментировали результаты опроса о летнем отпуске россиян
«На самом деле в этом году продолжился рост внутреннего туризма. И по разным регионам он составляет от 15 до 30%. Если говорить о международных путешествиях, то рост составил 10%», — заявил Горин.
По его словам, несмотря на волатильность курса валют, число внутренних и международных путешествий увеличилось.
Как отметил Горин, число путешественников, выбирающих заграничные туры, зависит от конечной стоимости турпродукта.
«Статистика была позитивной, в том числе и за счёт большого количества путешествий в Турцию. При всём при этом, уже третий год подряд мы отмечаем стабильный рост внутрироссийских направлений», — добавил он.
Ранее «Ридус» сообщал, что СМИ назвали самые популярные среди российских туристов направления на Новый год.