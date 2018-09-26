В АТОР прокомментировали результаты опроса о летнем отпуске россиян

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Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России, член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 32% россиян провели свободные летние дни дома, 26% ездили в отпуск на дачу, 10% посетили один из уголков России, 9% побывали на курортах Чёрного моря, а 6% отправились за границу.

«На самом деле в этом году продолжился рост внутреннего туризма. И по разным регионам он составляет от 15 до 30%. Если говорить о международных путешествиях, то рост составил 10%», — заявил Горин.

По его словам, несмотря на волатильность курса валют, число внутренних и международных путешествий увеличилось.

Как отметил Горин, число путешественников, выбирающих заграничные туры, зависит от конечной стоимости турпродукта.

«Статистика была позитивной, в том числе и за счёт большого количества путешествий в Турцию. При всём при этом, уже третий год подряд мы отмечаем стабильный рост внутрироссийских направлений», — добавил он.

Ранее «Ридус» сообщал, что СМИ назвали самые популярные среди российских туристов направления на Новый год.

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