СМИ: В России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов с начала года

Короткая ссылка
В подразделениях МВД России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов в январе — августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
СМИ: В России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов с начала года
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как отметили в МВД, такие паспорта оформляли в 1,7 раза чаще, чем документы старого образца.

Биометрический паспорт позволяет быстрее проходить паспортный контроль — пограничнику не нужно вносить данные вручную, поскольку их можно считывать сканером с микрочипа. В ведомстве напомнили, что во многих аэропортах мира есть специальные коридоры паспортного контроля для обладателей таких документов.

Паспорт нового образца действует 10 лет. Кроме того, он на 10 страниц толще, чем обычный загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что в России 1 сентября вступили в силу изменения в процедуре получения загранпаспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить