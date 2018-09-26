СМИ: В России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов с начала года

В подразделениях МВД России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов в январе — августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Как отметили в МВД, такие паспорта оформляли в 1,7 раза чаще, чем документы старого образца.

Биометрический паспорт позволяет быстрее проходить паспортный контроль — пограничнику не нужно вносить данные вручную, поскольку их можно считывать сканером с микрочипа. В ведомстве напомнили, что во многих аэропортах мира есть специальные коридоры паспортного контроля для обладателей таких документов.

Паспорт нового образца действует 10 лет. Кроме того, он на 10 страниц толще, чем обычный загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что в России 1 сентября вступили в силу изменения в процедуре получения загранпаспорта.