Третий этап военных соревнований «Командирские старты» начнётся 26 сентября в Севастополе

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Третий этап всеармейских соревнований на кубок министра обороны «Командирские старты» начнётся в среду, 26 сентября, в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В состязаниях примут участие представители Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также высших военно-морских учебных заведений Минобороны.

Заявлено 26 команд по четыре человека в каждой. Они будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, легкоатлетической эстафете, беге и силовых упражнениях.

Состязания проводятся для повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.

Подведение итогов запланировано на 29 сентября.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

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