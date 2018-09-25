В Подмосковье изменили порядок надзора за аттракционами

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что в регионе изменили порядок надзора за аттракционами. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье изменили порядок надзора за аттракционами
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Никеричев Андрей

«С 22 сентября 2018 года надзору, регистрации и прохождению технического осмотра подлежат как механизированные, так и немеханизированные аттракционы в Подмосковье», — отметил он.

По его словам, теперь перечень поднадзорных видов и типов аттракционов, изготовленных и введённых в эксплуатацию после вступления в силу техрегламента Евразийского экономического союза, существенно расширен.

В частности, это надувные батуты и горки, водные спуски прямые и с виражами, трамплины, плавающие платформы, частично погружённые в воду, с выливанием воды на посетителей, тарзанки, карусели, электромобили или педальные автомобили, автодромы и картинги.

Как добавил Разин, в настоящее время проводится разъяснительная работа по порядку соблюдения правил эксплуатации, регистрации и прохождению техосмотра аттракционов на территориях муниципальных образований.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку из-за опрокидывания батута с детьми.

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