В трёх районах Приморья сняли режим ЧС

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В трёх районах Приморского края сняли режим ЧС, сообщает kp.ru.
В трёх районах Приморья сняли режим ЧС
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе краевой администрации, Хорольскому, Чугуевскому и Кировскому районам вода больше не угрожает.

На данный момент региональный режим ЧС действует в 14 муниципалитетах, режим ЧС межмуниципального и муниципального характера — в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.

В краевом ГОЧС уточнили, что на отдельных участках рек центральных, западных и восточных районов уровень воды по-прежнему колеблется до 0,2 метра.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае около 4 тыс. жителей пострадавших из-за паводков районов обратились за компенсацией ущерба.

Также Newinform сообщал, что в Якутии отменили режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров.

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