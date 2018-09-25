В трёх районах Приморья сняли режим ЧС
- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе краевой администрации, Хорольскому, Чугуевскому и Кировскому районам вода больше не угрожает.
На данный момент региональный режим ЧС действует в 14 муниципалитетах, режим ЧС межмуниципального и муниципального характера — в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе.
В краевом ГОЧС уточнили, что на отдельных участках рек центральных, западных и восточных районов уровень воды по-прежнему колеблется до 0,2 метра.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае около 4 тыс. жителей пострадавших из-за паводков районов обратились за компенсацией ущерба.
Также Newinform сообщал, что в Якутии отменили режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров.