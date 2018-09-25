Эксперты рассказали об опасных для здоровья глазированных сырках

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» и ФГАНУ «ВНИМИ» провели исследование глазированных сырков, продающихся в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.

По словам специалистов, во всех продуктах обнаружено использование консервантов, при добавлении которых производители обязаны называть свой товар «творожным продуктом».

Также оказалось, что только один образец покрыт настоящим шоколадом.

«Впрочем, остальные производители и не заявляли, что на их сырках шоколадная глазурь, указывая в составе кондитерскую или жировую глазурь», — уточнили эксперты.

Утверждается, что не соответствует действительности и маркировка о пищевой ценности.

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