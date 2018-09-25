В заксобрании Ленобласти предложили приравнять взлом телефона супруга к преступлению

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил приравнять взлом телефона супруга к преступлению.

Об этом сообщает Пятый канал.

Парламентарий выступает за то, чтобы муж и жена подписывали соглашение на получение паролей к телефонам друг друга. Свои инициативы Петров отразил в законопроекте, который будет внесён на рассмотрение парламента.

По словам Петрова, законодательство должно регулировать вопрос доступа супругов к гаджетам, поскольку телефоны — предмет индивидуального пользования, содержащий личную и служебную информацию.

Депутат считает, что взлом необходимо квалифицировать по уголовным статьям — как вмешательство в личную жизнь.

Ранее специалисты рассказали, как хакеры могут узнать ПИН-код любого смартфона.