В заксобрании Ленобласти предложили приравнять взлом телефона супруга к преступлению

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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил приравнять взлом телефона супруга к преступлению.
В заксобрании Ленобласти предложили приравнять взлом телефона супруга к преступлению
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает Пятый канал.

Парламентарий выступает за то, чтобы муж и жена подписывали соглашение на получение паролей к телефонам друг друга. Свои инициативы Петров отразил в законопроекте, который будет внесён на рассмотрение парламента.

По словам Петрова, законодательство должно регулировать вопрос доступа супругов к гаджетам, поскольку телефоны — предмет индивидуального пользования, содержащий личную и служебную информацию.

Депутат считает, что взлом необходимо квалифицировать по уголовным статьям — как вмешательство в личную жизнь.

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