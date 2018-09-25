В заксобрании Ленобласти предложили приравнять взлом телефона супруга к преступлению
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Об этом сообщает Пятый канал.
Парламентарий выступает за то, чтобы муж и жена подписывали соглашение на получение паролей к телефонам друг друга. Свои инициативы Петров отразил в законопроекте, который будет внесён на рассмотрение парламента.
По словам Петрова, законодательство должно регулировать вопрос доступа супругов к гаджетам, поскольку телефоны — предмет индивидуального пользования, содержащий личную и служебную информацию.
Депутат считает, что взлом необходимо квалифицировать по уголовным статьям — как вмешательство в личную жизнь.
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