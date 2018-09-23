Краснодар получил сертификат, свидетельствующий о его статусе города-миллионника

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Мэру Краснодара Евгению Первышеву на празднования 225-летия города получил от управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю сертификат, официально подтверждающий для Краснодара звание миллионника. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», — отметил мэр на церемонии вручения сертификата.

Он подчеркнул, что в городе «одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения», ссылаясь на данные компании «Эрнст энд Янг». Согласно их данных, представленным 18 сентября, в Краснодаре доля трудоспособного населения составляет 59,4%.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону возглавил список российских городов-миллионников с наиболее высокими показателями ввода жилья.

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