Источник: в Строгине в результате полученных в ходе конфликта ножевых ранений умер мужчина
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Маршала Прошлякова.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции... обнаружен труп мужчины 1995 года рождения со множественными колото-резаными ранениями», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, позднее сотрудники полиции задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России «Убийство».
В июле сообщалось, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, дежурившего у посольства Словакии в Москве.
Водитель такси, который стал очевидцем произошедшего, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности инцидента.