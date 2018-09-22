Источник: в Строгине в результате полученных в ходе конфликта ножевых ранений умер мужчина

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В результате бытового конфликта, произошедшего в одном из жилых домов в Строгине, от полученных ножевых ранений скончался мужчина.
Источник: в Строгине в результате полученных в ходе конфликта ножевых ранений умер мужчина
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Маршала Прошлякова.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции... обнаружен труп мужчины 1995 года рождения со множественными колото-резаными ранениями», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, позднее сотрудники полиции задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России «Убийство».

В июле сообщалось, что вооружённый ножом молодой человек напал на полицейского, дежурившего у посольства Словакии в Москве.

Водитель такси, который стал очевидцем произошедшего, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности инцидента. 

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