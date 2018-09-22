Полиция назвала число участников акции коммунистов в Москве
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.
Как отмечает РИА Новости, в акции принимают участие Центральный, Московские городской и областной комитеты коммунистической партии, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, а также другие левые движения.
2 сентября КПРФ также провела митинг против изменений пенсионного законодательства, тогда в нём приняли участие 6 тысяч человек.
13 сентября Госдума приняла в первом чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.