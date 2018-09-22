Демонтируемые павильоны выставки «Улица дальнего Востока» сгорели во Владивостоке
«Ночью 22 сентября в 02:45 (хбр.) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о том, что на набережной в бухте Аякс произошло возгорание строительного мусора от демонтируемых торговых павильонов. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчёты», — сообщается на сайте ведомства.
Пожарным удалось локализовать открытое пламя к 3:36, а к 6:29 полностью потушить огонь. Общая площадь пожара составила 500 кв метров. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось что, на востоке Оренбургской области спасатели локализовали степной пожар.