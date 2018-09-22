Демонтируемые павильоны выставки «Улица дальнего Востока» сгорели во Владивостоке

Главное управление МЧС России по Приморскому Краю сообщает, что во Владивостоке на набережной Дальневосточного федерального университета сгорели демонтируемые павильоны выставки «Улица Дальнего Востока», экспонировавшейся во время Восточного экономического форума.

«Ночью 22 сентября в 02:45 (хбр.) в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о том, что на набережной в бухте Аякс произошло возгорание строительного мусора от демонтируемых торговых павильонов. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчёты», — сообщается на сайте ведомства.

Пожарным удалось локализовать открытое пламя к 3:36, а к 6:29 полностью потушить огонь. Общая площадь пожара составила 500 кв метров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось что, на востоке Оренбургской области спасатели локализовали степной пожар.