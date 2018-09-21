В Москве рассказали о сроках строительства эстакады, соединяющей Северо-Восточную и Северо-Западную хорды

В Москве рассказали о сроках строительства эстакады, которая соединит Северо-Восточную и Северо-Западную хорды. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ПАО «Мостотрест».

Специалисты компании примут участие в работах по возведению новой разворотной эстакады от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе. Проект разделили на два этапа.

Планируется, что эстакада появится в 2019 году.

«В комплексе новый объект московской инфраструктуры свяжет участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд и в перспективе обеспечит сквозное движение от Мичуринского проспекта до шоссе Энтузиастов», — отметили в пресс-службе.

Ранее инженер-проектировщик, завкафедрой проектирования в Московском автодорожном институте, профессор Павел Поспелов в беседе с Nation News прокомментировал открытие третьего участка Северо-Восточной хорды в Москве.