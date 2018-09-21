В Северной Осетии начали проверку по факту гибели туриста из США

В Северной Осетии начали доследственную проверку из-за гибели туриста из США, сообщает портал «Юга.ру».

По имеющимся данным, 18 сентября два иностранца в сопровождении переводчика прибыли в республику и отправились на охоту в горы недалеко от села Джимара. В какой-то момент одному из туристов стало плохо, и он скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.