В Тверской области завели дело из-за травмирования ребёнка, на которого упала детская горка

Следователи завели уголовное дело из-за травмирования ребёнка, на которого упала детская горка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл 20 сентября на площадке во дворе дома №34 по Санкт-Петербургскому шоссе в Твери. Мальчик был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Предполагается, что лица, ответственные за содержание детской площадки, оказывали услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны.