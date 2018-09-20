Эксперт оценил сообщения о новых автомобильных номерах в России с 2019 года

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Независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил сообщения о том, что с начала 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки.
Эксперт оценил сообщения о новых автомобильных номерах в России с 2019 года
  • РИА Новости

Архиреев назвал такую меру правильной, в том числе из-за безопасности. По его словам, бывают случаи, когда на мотоциклах закрепляют номера, не подходящие по размеру, и они могут отлететь в лобовое стекло движущегося позади автомобиля.

«Второе — с точки зрения эстетики. Наши номера прямоугольные, а американские и японские — квадратные. Когда едет автомобиль с некрасиво закреплённым знаком — это неэстетично. Это моё личное мнение», — сказал эксперт.

В беседе с изданием Inforeactor Архиреев также отметил, что в первую очередь изменения нужны в Приморье, где много праворульных машин.

Ранее в Федерации автовладельцев поддержали введение новых автомобильных номеров в России.

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