Прокуратура потребовала закрыть вертолётную площадку в Шерегеше из-за нарушений
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Соответствующее заявление направлено в суд.
Как рассказали в ведомстве, в настоящее время на взлётно-посадочной площадке идёт строительство, в связи с чем её нельзя эксплуатировать. Но собственники не сообщили органам гражданской авиации о начале работ, чтобы приостановить деятельность площадки, то есть в настоящее время там могут совершать посадку вертолёты.
Площадка используется для полётов на экскурсии.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае.