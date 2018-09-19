Прокуратура потребовала закрыть вертолётную площадку в Шерегеше из-за нарушений

Западно-Сибирская транспортная прокуратура потребовала закрыть вертолётную площадку «Шория-Порт» в Шерегеше из-за нарушений, сообщает портал ВашГород.ру.

Соответствующее заявление направлено в суд.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время на взлётно-посадочной площадке идёт строительство, в связи с чем её нельзя эксплуатировать. Но собственники не сообщили органам гражданской авиации о начале работ, чтобы приостановить деятельность площадки, то есть в настоящее время там могут совершать посадку вертолёты.

Площадка используется для полётов на экскурсии.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае.